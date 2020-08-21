На юге Петербурга воры «надкусили» Apple на миллион рублей

Склад реселлера Apple на Фучика опустел после того, как воры проникли на него через крышу. Ущерб оценили в миллион.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 августа, сообщение о взломе складского помещения компании Iport, расположенного в ТРК на улице Фучика, поступило в полицию Фрунзенского района около 10 утра в четверг. Управляющая, которая пришла в магазин, обнаружила, что воры через технический этаж, расположенный между крышей и навесным потолком магазина, проникли на склад. Оттуда они унесли электронные часы, ноутбуки, iPhone и iPad на сумму около 1 млн рублей.

