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21.08.2020 08:02
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«Мы сделаем все, что будет необходимо». Генпрокурор США добивается смертной казни Царнаева

Генеральный прокурор США Уильям Барр подтвердил, что его ведомство продолжит добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости.

Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В конце июля апелляционный суд отменил приговор Царнаеву.

Ранее о намерении федеральных властей пересмотреть отмену смертного приговора заявил президент Дональд Трамп. «Мы сделаем все, что будет необходимо. Мы дойдем до Верховного суда и продолжим добиваться смертной казни», - сказал Барр.

После решения Апелляционного суда дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

Решение Апелляционного суда может быть обжаловано в расширенной коллегии апелляционного суда и в конечном итоге дойти до Верховного суда США.

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Комментарии (3)

hal9000
Это им не Россия где можно нагадить и спокойно уехать прятаться в Чечню Турцию Украину или в Германию..)
Bingo Crosby
Вот же ж бюрократы. 7 лет прошло, а никак не могут замочить в сортире.
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