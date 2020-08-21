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21.08.2020 00:16
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В ЗВО показали, как военнослужащие тренируют навыки манёвренной обороны и наступления на противника под Петербургом

Более 3,5 тысячи военнослужащих Красносельской и Севастопольской мотострелковых бригад провели двухсторонние тактические учения под Петербургом. Тренировка прошла на полигоне «Кирилловский» общевойсковой армии Западного военного округа, сообщили «Фонтанке» 20 августа в пресс-службе ЗВО.

Мотострелки совершенствовали навыки в ведении манёвренной обороны и наступлении с выгодного рубежа, проведении контратаки и ввода в строй второго эшелона, противодействии средствам воздушной и наземной разведки, в том числе — беспилотным летательным аппаратам условного противника. Впервые с воздуха их поддержали самолёты-разведчики и бомбардировщики, подчинённые командирам противоборствующих соединений.

Усиленные танкистами разведывательно-огневые комплексы нанесли поражение по боевым порядкам неприятеля методом танковой огневой карусели. Чтобы пройти условные минно-взрывные заграждения, инженеры армии задействовали установку УР-77, что обеспечило непрерывное движение техники при преследовании отступающего врага.

С помощью реактивной системы залпового огня «Град» артиллерийские подразделения уничтожили командные пункты противника, а также получили практику в скрытном перемещении на запасные огневые позиции в условиях работы термодымовой аппаратуры.

Всего в тренировке было задействовано порядка трёхсот единиц специальной и военной техники.

«Главной задачей учений являлось совершенствование навыков военнослужащих в ведении манёвренной обороны и наступления в условиях ведения противником воздушной разведки и ударных беспилотников, создание прочной системы взаимодействия штабов и командиров подчиненных подразделений в сложной и постоянной меняющейся боевой обстановке», — уточнили в пресс-службе. О масштабах «боя» можно судить по видеозаписи, которую предоставили в ЗВО.

пресс-служба ЗВО

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Комментарии (3)

Djnyana
По видео.., - так это.. какая-то тотальная вайна на всеобщее уничтожение! Сцепились.. два клана грибников! Корзинами ведь по-убиваются..)))
Nationalverrater_2
Это чо, хто собрался взять Красный Петрогорадъ и Колыбель четырёх революций на приступ ? Финны, эстонцы или скобари с новгородцами ?
Igor2020
вот это понимаю армия
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