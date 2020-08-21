Мотострелки совершенствовали навыки в ведении манёвренной обороны и наступлении с выгодного рубежа, проведении контратаки и ввода в строй второго эшелона, противодействии средствам воздушной и наземной разведки, в том числе — беспилотным летательным аппаратам условного противника. Впервые с воздуха их поддержали самолёты-разведчики и бомбардировщики, подчинённые командирам противоборствующих соединений.

Более 3,5 тысячи военнослужащих Красносельской и Севастопольской мотострелковых бригад провели двухсторонние тактические учения под Петербургом. Тренировка прошла на полигоне «Кирилловский» общевойсковой армии Западного военного округа, сообщили «Фонтанке» 20 августа в пресс-службе ЗВО.

Усиленные танкистами разведывательно-огневые комплексы нанесли поражение по боевым порядкам неприятеля методом танковой огневой карусели. Чтобы пройти условные минно-взрывные заграждения, инженеры армии задействовали установку УР-77, что обеспечило непрерывное движение техники при преследовании отступающего врага.

С помощью реактивной системы залпового огня «Град» артиллерийские подразделения уничтожили командные пункты противника, а также получили практику в скрытном перемещении на запасные огневые позиции в условиях работы термодымовой аппаратуры.

Всего в тренировке было задействовано порядка трёхсот единиц специальной и военной техники.

«Главной задачей учений являлось совершенствование навыков военнослужащих в ведении манёвренной обороны и наступления в условиях ведения противником воздушной разведки и ударных беспилотников, создание прочной системы взаимодействия штабов и командиров подчиненных подразделений в сложной и постоянной меняющейся боевой обстановке», — уточнили в пресс-службе. О масштабах «боя» можно судить по видеозаписи, которую предоставили в ЗВО.