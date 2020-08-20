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20.08.2020 15:01
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В России прокурорам могут запретить критиковать власть

Прокурорским работникам могут запретить высказывать мнение о работе органов власти и их руководителей в Интернете. С таким предложением выступила Генпрокуратура России. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 20 августа.

«При размещении в личных целях информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» гражданский служащий должен воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и их руководителей», — говорится в документе.

Помимо этого, в проекте приказа прописано, что прокурорские работники должны ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на их должностной статус и способной нанести ущерб их личной репутации или авторитету прокуратуры. Документом также предлагается ввести запрет на публикацию служебных документов в Интернете.

Подобные ограничения по отношению к госслужащим применяются уже достаточно давно. Показательны в этом плане дела тольяттинского милиционера Мумолина и бывшего главного налогового инспектора ФНС России Кондратьевой, которые в 2011 году рассматривал Конституционный суд РФ. Спустя пять лет после этих историй судебная инстанция и вовсе разрешила увольнять сотрудников МВД РФ за критику руководства, в том числе когда её размещают в качестве анонимного комментария на интернет-форуме.

Весной 2019 года в России также вступил в силу закон об оскорблении власти, который предусматривает штрафы от 30 до 300 тысяч рублей и арест до 15 суток.

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Комментарии (1)

Vahmistroff
Прекрасно! Следующим шагом стоит ожидать запрет на обнародование любых действий власти.
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