«Зенит» покупает 22-летнего вратаря «Краснодара» за два млн евро. Футболист уже в Петербурге

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен подписать контракт с 22-летним вратарем «Краснодара» Денисом Адамовым. Как сообщает «Чемпионат.com» в среду, 20 августа, футболист уже прибыл в Петербург для прохождения медицинского осмотра.



По неформальной информации, «Зенит» заплатит за Адамова два миллиона евро.

На счету Адамова два матча в основном составе «Краснодара», которые он провел в сезоне 2019/20. В основном он выступает за «Краснодар-2».