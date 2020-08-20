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20.08.2020 14:17
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«Зенит» покупает 22-летнего вратаря «Краснодара» за два млн евро. Футболист уже в Петербурге

Петербургский футбольный клуб «Зенит» намерен подписать контракт с 22-летним вратарем «Краснодара» Денисом Адамовым. Как сообщает «Чемпионат.com» в среду, 20 августа, футболист уже прибыл в Петербург для прохождения медицинского осмотра.

По неформальной информации, «Зенит» заплатит за Адамова два миллиона евро.

На счету Адамова два матча в основном составе «Краснодара», которые он провел в сезоне 2019/20. В основном он выступает за «Краснодар-2».

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