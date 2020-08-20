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20.08.2020 12:47
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Триллион рублей ушел на спасение российской экономики от коронавируса. Но досталось все равно не всем

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в первой половине 2020 года.

Как следует из опубликованной 20 августа аналитической записки ведомства, они направлены «на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции».

При этом не все деньги потрачены, несмотря на принятые решения. Например, не было расходов по распоряжению правительства от 22 мая о 25 миллиардах рублей, выделяемых Минпромторгу на поддержку автопрома. Не осуществлялись расходы на ремонт и строительство дорог в Крыму и на возобновление работы предприятий Иркутской области, пострадавших от наводнения.

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Комментарии (4)

Cashmare
триллион рублей был разворован под предлогом спасения экономики от коронавируса - разве не такой заголовок должен быть?
Serg_I
На поддержку автопрома, или на поддержку автоваза? Первый нужно поддерживать, второй - нужно просто ЗАКРЫТЬ, его миссия успешно завершена!!!
dimas062
Вот по любому поводу найдут, как из бюджета освоить хороший кусочек и так ювелирно, что ни одна копейка не уйдёт на сторону от карманов нужных людей.
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