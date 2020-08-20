Триллион рублей ушел на спасение российской экономики от коронавируса. Но досталось все равно не всем

Правительство направило на восстановление экономики 1,25 трлн рублей из резервного фонда, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в первой половине 2020 года.



Как следует из опубликованной 20 августа аналитической записки ведомства, они направлены «на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции».

