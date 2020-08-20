Академию наук Украины временно возглавит Владимир Горбулин

По данным украинских СМИ, на пост президента НАНУ претендуют пять академиков в возрасте от 55 до 79 лет. Это - Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет), Анатолий Загородный (68 лет) и Богдан Данилишин (55 лет).

Патон умер 19 августа. Академию наук он возглавлял с 1962 года. В последний раз переизбирался президентом НАНУ в 2015 году, тогда ему было 96 лет. В этом году он уже не выставлял свою кандидатуру.