Академию наук Украины временно возглавит Владимир Горбулин

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и действующий член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Горбулин временно возглавит Национальную академию наук Украины (НАНУ) до проведения выборов нового президента после смерти Бориса Патона.
"НАНУ на переходной период, до проведения выборов нового президента возглавит бывший секретарь СНБО и действующий член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Владимир Горбулин", - сообщило агентство "РБК-Украина".
По данным украинских СМИ, на пост президента НАНУ претендуют пять академиков в возрасте от 55 до 79 лет. Это - Владислав Гончарук (79 лет), Сергей Комисаренко (78 лет), Владимир Семиноженко (70 лет), Анатолий Загородный (68 лет) и Богдан Данилишин (55 лет).
Патон умер 19 августа. Академию наук он возглавлял с 1962 года. В последний раз переизбирался президентом НАНУ в 2015 году, тогда ему было 96 лет. В этом году он уже не выставлял свою кандидатуру.