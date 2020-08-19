Зеленский: умер академик Патон

На 102-м году жизни умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Facebook.
«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжден званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его фигуры. И масштаб той потери, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», — написал Зеленский.
Президент Украины выразил соболезнования семье и близким Патона.
Патон родился в ноябре 1918 года в Киеве, был советским и украинским ученым в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. Возглавлял Академию наук Украины с 1962 года. Он был ее старейшим, одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности, президентом.