Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА в первом домашнем матче сезона
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3 тура чемпионата РПЛ против ЦСКА, прошедший в среду, 19 августа, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.
Настроение: pic.twitter.com/GRPdCJ1Zla— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 19, 2020
Оба мяча за петербургскую команду забил Сердар Азмун (19 и 69 минуты). ЦСКА ответил на это голом Николы Влашича (26).
Для «Зенита» эта победа стала третьей на старте сезона 2020/21. С 9 очками петербуржцы возглавили турнирную таблицу. Следующим соперником сине-бело-голубых станет «Тамбов». Матч пройдет 22 августа на «Газпром Арене».