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19.08.2020 22:13
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Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА в первом домашнем матче сезона

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3 тура чемпионата РПЛ против ЦСКА, прошедший в среду, 19 августа, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

Оба мяча за петербургскую команду забил Сердар Азмун (19 и 69 минуты). ЦСКА ответил на это голом Николы Влашича (26).

Для «Зенита» эта победа стала третьей на старте сезона 2020/21. С 9 очками петербуржцы возглавили турнирную таблицу. Следующим соперником сине-бело-голубых станет «Тамбов». Матч пройдет 22 августа на «Газпром Арене».

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