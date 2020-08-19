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19.08.2020 21:32
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Анюков стал тренером «Зенита» во время матча с ЦСКА

Бывший защитник «Зенита» Анюков стал тренером петербургской команды 19 августа 2020 г.

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков окончательно переквалифицировался в тренера. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды в среду, 19 августа, матч против ЦСКА, который проходит в эти минуты на «Газпром Арене», стал для Анюкова первым в составе штаба главного тренера Сергея Семака.

Александр Анюков родился 28 сентября 1982 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Воспитанник местных «Крыльев Советов» дебютировал в чемпионате страны в 2000 году, перешел в «Зенит» в 2005-м.

В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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