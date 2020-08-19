Анюков стал тренером «Зенита» во время матча с ЦСКА

Бывший защитник «Зенита» Анюков стал тренером петербургской команды 19 августа 2020 г.
Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Александр Анюков окончательно переквалифицировался в тренера. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды в среду, 19 августа, матч против ЦСКА, который проходит в эти минуты на «Газпром Арене», стал для Анюкова первым в составе штаба главного тренера Сергея Семака.
Александр Анюков проводит первый матч в качестве тренера «Зенита».— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 19, 2020
Легендарный футболист продолжит карьеру в тренерском штабе Сергея Семака.
С возвращением! pic.twitter.com/nQ7kYzNklX
Александр Анюков родился 28 сентября 1982 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Воспитанник местных «Крыльев Советов» дебютировал в чемпионате страны в 2000 году, перешел в «Зенит» в 2005-м.
В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.