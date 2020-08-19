По сорок заявок в сутки и более 900 с начала лета. Летний сезон бьет рекорды по потерявшимся под Петербургом грибникам

Почти двести заявок на поиск за первые две недели августа и более девятисот с начала лета — таковы неутешительные итоги работы добровольческих отрядов и профессиональных спасателей в 2020 году. Фактически сезон сбора грибов и ягод только начинается.

Данные во время организованной ТАСС 19 августа пресс-конференции привели замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по ЛО Павел Стецун, замкомандира поисково-спасательного отряда «Экстремум» Елена Кузнецова и представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Петербурге Антон Паулин. Цифры у всех примерно одинаковые — в МЧС с июня поступили заявки на поиск 899 человек, при этом за весь прошлый год потерявшихся в лесу было около 1200. Не найденными остаются двое, семь человек погибли. Через «Экстремум» прошло 913 заявок. В «Лиза Алерт» отмечают, что за первые две недели августа они получили 184 заявки на поиск в лесах, в некоторые дни фиксировали более чем по 40 обращений в сутки. Отдельно приводят и детскую статистику за лето — 118 человек искали, 107 из них были найдены живыми, четверо погибли, троих еще не нашли, еще по четырем был обратный поиск — то есть нашли ребенка и разыскивали его родителей. Все погибшие были обнаружены в водоемах. «Не берите детей в лес», — однозначно призвали все спикеры.



Все присутствовавшие отметили, что лес это не место для прогулки, а опасная и враждебная для человека среда. Обстановку усложнила пандемия — многие петербуржцы перебрались в Ленобласть, закрытые границы и богатый на грибы и ягоды сезон манят в лес даже тех, кто вообще никогда не занимался тихой охотой, подначивает и теплая погода.

Чтобы спасателям не пришлось неделями искать потерявшихся в лесу, есть свод простых правил — заряженный телефон, с собой еда и вода, регулярно принимаемые лекарства. Важны также яркая одежда и послушание — если вас уже ищут, то нужно сидеть на месте и не пытаться выбраться самостоятельно. Отдельно поговорили про камуфляжную одежду — мало того, что сливающегося с лесом человека не видно, так его еще и невзначай могут подстрелить охотники — сезон как раз начался.

Как отметили в «Лиза Алерт», вероятность того, что человека найдут в первые сутки, если он обратился за помощью, — примерно 95 процентов. Если потерявшийся самонадеянно переночевал под сосной и только утром решил, что ему все же нужна помощь, проценты падают до 70. Обращение к спасателям на третьи сутки оставляет шансы 50 на 50. В «Экстремуме» добавили, что в этом году бОльшая часть заявок закрывалась в первые сутки после потери.



Поговорили и о методах. К поискам привлекают собак, но только в случае если зона пропажи небольшая и человек по каким-то причинам не может отреагировать на клич спасателей. В «Лиза Алерт» также готовят конный отряд.

Технические средства также совершенствуются — это, например, беспилотная авиация. В «Лиза Алерт» в настоящее время совместно с одним из сотовых операторов разрабатывают нейросеть, которая будет анализировать сделанные с воздуха снимки. В «Экстремуме» работают над альтернативными способами биллинга и «виртуальным компасом». К слову о биллинге, спасатели отметили, что его использование в лесу не слишком эффективно, так как сотовые вышки находятся друг от друга далеко и полученные данные могут только очертить квадрат. Но в первую очередь проблема лежит на законодательном уровне, такую информацию получить если и можно, то только через правоохранительные органы, а значит, не быстро. В пример привели историю о пропаже Екатерины Михайловны Чижовой, о которой писала «Фонтанка». Пожилая женщина 18 дней провела в лесу и чудом осталась жива. Она была на связи практически три дня после пропажи, но данные биллинга в необходимый срок получить поисковикам не удалось.

