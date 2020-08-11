Жительница города Сланцы Екатерина Михайловна Чижова, которую местные по-простому называют бабой Катей, 18 дней одна провела в лесу и смогла выжить, став абсолютным рекордсменом за историю поисков потерянных в Петербурге и Ленобласти. Ее нашли охотники, которым в ту субботу разрешили выйти на промысел. Жизни бабы Кати все еще угрожает опасность, но теперь семья хотя бы знает, где она.

Волонтеры прозвали ее «Лесным Рэмбо». Как все складывалось не в пользу бабы Кати, которая 18 дней провела в лесу, но выжила

Масштабные поиски 73-летней пенсионерки начались 23 июля, на следующий день после ее пропажи, и благополучно завершились 8 августа. Она ушла примерно за 12 километров от знакомого леса и беспомощно сидела на болоте с тем же ведром, с которым отправилась за ягодами. Если бы не характер Екатерины Михайловны, волонтеры и семья, которая ни на минуту не прекращала попытки вызволить женщину из леса, шансов на спасение у нее бы не было. Сейчас она в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, но сознание и воля к жизни ее не покинули.



Сама баба Катя, по понятным причинам, рассказать о себе и своих скитаниях по лесу не может. Она лежит в сланцевской больнице, родственники хотят для нее лучшего лечения, но пока перевозить ее в Петербург или другие более крупные города врачи не рекомендуют, хотя и местный мэр готов содействовать — она истощена и обезвожена, на стертых сапогами ногах гноятся раны, которые атаковали насекомые. Дочери и рады бы найти специалиста, который знает, что делать в таких случаях, но пока к кому обратиться они не знают.

О поисках женщины «Фонтанке» рассказали ее дети, Ирина и Наталья. Неподалеку от города Сланцы у Екатерины Михайловны и ее супруга дача, на десяти сотках засажен каждый клочок, традиционно летом они с мужем ходят в лес по грибы и ягоды. Так и в этот раз 22 июля они отправились за черникой, выехав на машине из деревни Втроя. Кустик за кустиком, баба Катя не поняла, как так далеко зашла, хотя лес ей хорошо знаком. Позвонила мужу, тот пытался ее сориентировать, гудел клаксоном машины, но жена ничего не слышала. Через шесть часов безрезультатных действий он позвонил дочерям, те сразу поехали в лес.



«Мы сразу позвонили в МЧС, а сами объездили все дороги, гудели, пытались дать ей нас услышать. Приехала сланцевская полиция, но они постояли и уехали. Муж сестры ходил по лесу, через несколько часов мы поняли, что толку никакого, позвонили пограничникам. Те приехали с собакой, она взяла след, но через 400 метров его потеряла, потому что шел дождь. Мы не видели никаких следов и не понимали, в какую сторону идти. Позвали охотников, они на тракторе поехали ее искать. Но тоже безрезультатно. Мы остались ночевать там же».

Как рассказали «Фонтанке» поисковики, изначально заявка была с информацией, что телефон потерянной сел, однако на следующее утро женщина снова была на связи. В это время в лесу собрались добровольцы «Лизы Алерт» и «Экстремума», над зоной поиска поднимали квадрокоптер. Сложней всего было уговорить ее оставаться на одном месте, в панике женщине казалось, что вот, за этим кустом, какая-то дорога. Говорила она в трубку дочерям и что видит каких-то людей с собакой, но те на ее вопросы и просьбы о помощи не отвечали. Семья полагает, что вскоре после потери у мамы от переживаний начались галлюцинации. Видела она и какие-то деревянные игрушки в лесу, Ирина считает, что речь шла о невысоких столбиках на просеках, которые оставляли лесорубы, окрашивая верхнюю их часть в красный.



Поиски усложнила местность — в этом куске сходятся сразу три границы, до Псковской области от Втрои пара километров, примерно столько же до Эстонии. Близость другого региона РФ стала поводом для сланцевской полиции переадресовать вопрос поисков к соседям — телефон забилинговали уже на территории Гдовского района. Людей в помощь, рассказывает Наталья, в полиции предоставить не смогли — личный состав наперечет, такая же ситуация у местных пожарных. В уголовном розыске ограничились принятием заявления, возбуждением дела и взятием образцов ДНК.



«Я очень благодарна полиции и МЧС Псковской области. Нам сразу на помощь отправили спасателей, эти же ребята в итоге помогли эвакуировать маму из болота», — рассказывают дочери и обещают передать свое спасибо через местную газету.

Отдельно и многократно в разговоре с «Фонтанкой» сестры благодарили волонтеров. Первый отряд прибыл на место поисков в день пропажи и уже ночью вышел в лес. Как рассказывают дочери потерявшейся, местоположение штаба дважды менялось, приезжали и уезжали десятки людей. Особенно запомнилась им девушка, которую в отряде называли Маней, она провела с ними в лесу 8 дней и ночей, практически не спала и за день «закрывала» десятки километров. Также отметили сестры замкомандира отряда «Экстремума» Валерию Верховодко, которая на месте руководила поиском.



Как она рассказала «Фонтанке», а у девушки более 10 лет опыта в поисках пропавших, ситуация осложнялась в первую очередь тем, что лес огромный и зона поиска в общей сложности занимала больше сотни квадратных километров. Это значит, что во все стороны тянется и тянется лес, который не ограничен ни дорогами, ни сёлами, ни озерами или реками.

Основные работы велись в квадрате примерно 20–25 квадратных километров. В лесу находили следы, которые, вероятней всего, принадлежали пропавшей, проверяли и болото, в котором ее в итоге нашли, но на него в первые дни пропажи баба Катя однозначно не выходила.



Фото: читатель «Фонтанки» Ирина Фото: читатель «Фонтанки» Ирина Фото: читатель «Фонтанки» Ирина Фото: читатель «Фонтанки» Ирина

В первый день поисков, когда на месте уже были волонтеры, телефон бабы Кати еще работал. «В какой-то момент мне удалось уговорить ее оставаться на месте. Ситуацию осложнял сниженный слух, работа на отклик не помогала. Она человек деятельный, а представьте себе, вы сидите на месте несколько часов и ничего не происходит. Я пыталась вывести ее по солнцу», — рассказала Валерия. Сориентироваться Екатерина Михайловна не смогла, вскоре связь с ней пропала.



В карточке поиска на сайте «Экстремума» ситуация описывается так: «Утверждает, что ручьев и рек не видела, насчет открытых болот данные до утра противоречивые. К вечеру 23-го упоминала и болото, и канавы, и «угол». На дороги 23-го не выходила, была какая-то тропинка, но закончилась, 22-го какие-то дорожки были, через 2–3 часа после того, как потерялась, выходила на поле, видела развалины, позже ушла оттуда.

Вечером 23-го опять попала в «бурелом», смешанный, плохо проходимый лес, родственникам сказала, что будет все равно пробовать идти».

Несколько раз, рассказывают сестры, над лесом поднимали квадрокоптер, был он и у «Лизы Алерт», женщины также нашли специалистов со стороны. Как пояснили «Фонтанке» в поисковом отряде, такой способ поиска хорош, когда надо закрыть большую площадь, например поле или болото. В этом случае это не помогло, а поднять дрон над местностью, где в итоге и нашли женщину, не позволили пограничники — сказалась близость эстонской границы. «Звучало даже, что если бы искали ребенка или беглого преступника, тогда да, поднимайте, а тут старушка, навстречу нам не пошли», — рассказала Ирина.



Екатерина Михайловна ушла в лес в спортивной куртке с белыми фрагментами, белом платке на голове, штанах и резиновых сапогах. Под ягоды взяла белое пятилитровое ведро. Спичек у нее не было.

Карта, на которой отмечали трек поисковики, испещрена тропинками. Родные бабы Кати даже примерно не могут сказать, сколько за эти 17 дней прошли. У поисковиков работа давно выстроена — зону поиска делят на квадраты, в каждый отправляют группу, таким образом, шаг за шагом, закрываются квадратные километры. «Я каждый раз, когда уходила в лес, чувствовала, что вот, именно сейчас я ее найду. Представляла, что она жива», — описывает Наталья.

