Добровольцы бьют тревогу. Грибной сезон поглотил в лесах под Петербургом четверых, терялись сотни

Волонтеры из петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» отчитались о рекордном по количеству пропавших июле. Треть из них потерялась в лесу, некоторых так и не нашли.



Данными за июль представители отряда поделились 8 августа. За месяц к волонтерам обратились родственники 316 человек, из них 124 потерялись в лесу. «Это очень много. А ведь июль — только начало ягодно-грибного сезона. Страшно представить, что нас ждет в ближайшие два месяца», — делятся опасениями в отряде. Из общего числа заявок живыми нашли 269 человек, 18 погибли. На момент написания поста где-то не найденными оставались пятеро пропавших, однако позже стало известно, что потерявшаяся в Сланцевском районе любительница тихой охоты 17 дней провела в лесу и выжила. 8 августа 73-летнюю пенсионерку нашли и эвакуировали.

