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08.08.2020 16:17
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Добровольцы бьют тревогу. Грибной сезон поглотил в лесах под Петербургом четверых, терялись сотни

Волонтеры из петербургского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» отчитались о рекордном по количеству пропавших июле. Треть из них потерялась в лесу, некоторых так и не нашли.

Данными за июль представители отряда поделились 8 августа. За месяц к волонтерам обратились родственники 316 человек, из них 124 потерялись в лесу. «Это очень много. А ведь июль — только начало ягодно-грибного сезона. Страшно представить, что нас ждет в ближайшие два месяца», — делятся опасениями в отряде. Из общего числа заявок живыми нашли 269 человек, 18 погибли. На момент написания поста где-то не найденными оставались пятеро пропавших, однако позже стало известно, что потерявшаяся в Сланцевском районе любительница тихой охоты 17 дней провела в лесу и выжила. 8 августа 73-летнюю пенсионерку нашли и эвакуировали.

«Заблудиться может любой. Отправляясь в лес, подробно расскажите близким, куда именно идете и во сколько планируете вернуться. Оденьтесь ярко и тепло. Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, запас воды, еды и медикаменты, которые регулярно принимаете. Если в лес идет пожилой человек, подключите на телефоне услугу, которая позволит отслеживать его перемещения. А еще лучше — сходите за грибами в магазин», — инструктируют волонтеры.

Годом ранее в отряд поступила 41 заявка. Волонтеры в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что делать прямой вывод о резко выросшем количестве потерявшихся нельзя — просто к ним стали чаще обращаться.

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