«Люди требуют мира и тишины». Лукашенко поручил прекратить беспорядки и усилить охрану границ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился положить конец митингам в Минске и не допустить попадания в страну боевиков, денег и оружия.



«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины. <...> Море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — цитирует 19 августа заявление Александра Лукашенко по итогам заседания Совбеза БелТА.



По его словам, МВД для обеспечения безопасности необходимо защитить рабочие коллективы от «шельмования и угроз улицы». Особо он отметил ситуацию в СМИ. «Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите», — считает президент.

