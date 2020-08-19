«Люди требуют мира и тишины». Лукашенко поручил прекратить беспорядки и усилить охрану границ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился положить конец митингам в Минске и не допустить попадания в страну боевиков, денег и оружия.
«В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины. <...> Море людей, подавляющее большинство, которые привыкли жить в спокойной стране. И мы эту спокойную страну должны им вернуть», — цитирует 19 августа заявление Александра Лукашенко по итогам заседания Совбеза БелТА.
По его словам, МВД для обеспечения безопасности необходимо защитить рабочие коллективы от «шельмования и угроз улицы». Особо он отметил ситуацию в СМИ. «Если кто-то в средствах массовой информации — ОНТ, БТ, еще где-то — хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли — уходите», — считает президент.
Лукашенко также обратился к Минобороны и Госпогранкомитету. Он уверен, что в сложившейся ситуации необходимо «усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков». Также Лукашенко потребовал следить за перемещением войск НАТО в Польше и Литве. Белорусский лидер подчеркнул, что он видит замыслы альянса.
Президент призвал МИД страны предупредить западных лидеров об ответственности за разжигание, а также донести до них официальную точку зрения Минска. «Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский», — резюмировал Лукашенко.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, сразу после закрытия участков для голосования. Возмущение вызвало заявление местного ЦИК, что за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали свыше 80% избирателей. Выход рядовых белорусов был жестоко подавлен. Зафиксированы стычки с милицией. В результате столкновений погиб один человек, десятки были избиты и задержаны. Радикальное противостояние продлилось две ночи. Последнюю неделю протесты носят мирный характер. На улицы выходят с плакатами, цветами и неофициальным флагом Белоруссии. Оппозиция требует от Лукашенко сложить полномочия и передать власть укрывающейся за границей Светлане Тихановской. 16 августа в столице состоялся самый масштабный в истории страны митинг против правящего 26 лет президента. По самым смелым оценкам, в нем приняли участие до полумиллиона человек. С 17 августа крупнейшие предприятия Белоруссии объявили бессрочную забастовку. Продолжаются и уличные протесты. Милиция в происходящее не вмешивается. Свою поддержку протестантам высказали несколько действующих послов Белоруссии.