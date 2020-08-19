Правительство выделит 3 млрд рублей для переобучения людей, потерявших работу из-за пандемии коронавируса
В качестве помощи людям, которые лишились работы и доходов из-за коронавируса, правительство направит 3 миллиарда рублей на их переобучение. Это следует из документа, который 19 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».
«Правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы», — ранее на заседании правительства заявлял премьер.
По его мнению, нужно увеличить шансы таких людей в поисках хорошего места работы.
Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил использовать для перепрофилирования возможности Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллз Россия).