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19.08.2020 11:29
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Нефтяники написали Путину, что могут потерять 4,5 трлн рублей и 35 тысяч рабочих мест

Крупнейшие нефтяные компании во главе с «Роснефтью» обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой. Они считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) серьезно ударит по отрасли.

Как пишет «Коммерсантъ» 19 августа, нефтяники полагают, что за десять лет изменения приведут к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и потере 35 тысяч рабочих мест. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

По данным издания, Владимир Путин поручил профильному вице-премьеру Юрию Борисову представить предложения для решения проблемы.

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Комментарии (7)

McGillavry
Если сократить количество менеджеров на 90%, а также на такой же процент траты на содержание остальных — можно сократить расходы в 100 раз. Тем более, что ни сокращённые и оставшиеся в среднесрочной перспективе от голода не умрут. В отличие от простых граждан, за счёт которых содержится эта прорва дармоедов.
мухомор
Сейчас поднимут цену на бенз до 55 рублей.
Надо спасать отрасль и 35 тысяч рабочих мест.
Вы там держитесь всего вам доброго хорошего настроения и здоровья.
Piter Pen
Можно предположить, что разрешение ситуации в Белоруссии и уход Лукашенко приведет к пересмотру налогового маневра.
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