Нефтяники написали Путину, что могут потерять 4,5 трлн рублей и 35 тысяч рабочих мест

Крупнейшие нефтяные компании во главе с «Роснефтью» обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой. Они считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) серьезно ударит по отрасли.



Как пишет «Коммерсантъ» 19 августа, нефтяники полагают, что за десять лет изменения приведут к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн рублей и потере 35 тысяч рабочих мест. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.