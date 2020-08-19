Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 19 августа, пожар у дома 5 по Капитанской улице начался около 5 утра. В МЧС Северной столицы сообщали, что в автомобиле марки Renault сгорели сгораемые части, в рядом припаркованном автомобиле марки BMW оплавился кузов. В 05:48 пожар ликвидирован.



Видеокамеры, установленные на ближайшем доме, зафиксировали, что возгорание началось не случайно — мужчина подошел к иномарке, которая принадлежит 41-летнему петербуржцу, что-то в неё бросил, а потом она загорелась.