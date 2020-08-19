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19.08.2020 09:29
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У сквера капитана Кучиева сгорели две машины. Поджигателя нашли в Шушарах

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 19 августа, пожар у дома 5 по Капитанской улице начался около 5 утра. В МЧС Северной столицы сообщали, что в автомобиле марки Renault сгорели сгораемые части, в рядом припаркованном автомобиле марки BMW оплавился кузов. В 05:48 пожар ликвидирован.

Видеокамеры, установленные на ближайшем доме, зафиксировали, что возгорание началось не случайно — мужчина подошел к иномарке, которая принадлежит 41-летнему петербуржцу, что-то в неё бросил, а потом она загорелась.

пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция района возбудила уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Поджигателя нашли по «горячим следам». В 21:50 в поселке Шушары у дома 55 по Колпинскому шоссе был задержан 32-летний неработающий гражданин. Именно он, полагают в полиции, поджёг Renault. Причины поступка устанавливаются. У мужчины есть малолетний сын. А вот у пострадавшего владельца машины в биографии есть факт реального наказания по статье о сбыте наркотиков.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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