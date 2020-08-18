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18.08.2020 20:54
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Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным

Распространенный в Европе и США мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался более заразным, но менее смертельным. Об этом сообщил президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья.

Он отметил, что распространение штамма совпало с падением показателей смертности от коронавируса в мире, пишет 18 августа Reuters.

«В интересах вируса заразить как можно больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища», — сказал Тамбья.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире приближается к цифре 22 миллиона человек в 188 странах мира. Скончались более 773 тысяч забоелвших.

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Комментарии (3)

teodor
Странно, что он еще не начал разговаривать!:)))
Евгений Валов
Всем срочно надеть цаки, чтобы отпугнуть вирус!
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