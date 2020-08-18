Коронавирус мутировал и стал более заразным, но менее смертельным

Распространенный в Европе и США мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался более заразным, но менее смертельным. Об этом сообщил президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья.



Он отметил, что распространение штамма совпало с падением показателей смертности от коронавируса в мире, пишет 18 августа Reuters.



«В интересах вируса заразить как можно больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища», — сказал Тамбья.



По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в мире приближается к цифре 22 миллиона человек в 188 странах мира. Скончались более 773 тысяч забоелвших.

