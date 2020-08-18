Тепло и солнце задержатся в Петербурге, но в выходные погода не осчастливит
Погода в Петербурге продолжает стараться и в предпоследнюю неделю августа обещает не разочаровывать горожан похолоданием. Правда, в субботу и воскресенье без зонтиков на прогулку лучше не выходить.
Как сообщили «Фонтанке» в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 18 августа, существенных температурных изменений до конца недели не ждут. С завтрашнего дня и до пятницы включительно за окном обещают 20–23 градуса тепла. Примерно так же будет в Ленинградской области.
Осадков в прогнозах на будни нет, однако к выходным до Петербурга доберётся атмосферный фронт, а с ним и дожди. Впрочем, воздух они не остудят. По данным синоптиков, 22 и 23 августа температура будет колебаться от 21 до 26 градусов. Ночью более зябко — от 11 до 16 градусов тепла.
В среду, 19 августа, петербуржцам обещают солнце, которое время от времени будут прикрывать облака, слабый ветер и до 23 градусов тепла. При этом ночью местами может похолодать до +7.