Тепло и солнце задержатся в Петербурге, но в выходные погода не осчастливит

Погода в Петербурге продолжает стараться и в предпоследнюю неделю августа обещает не разочаровывать горожан похолоданием. Правда, в субботу и воскресенье без зонтиков на прогулку лучше не выходить.



Как сообщили «Фонтанке» в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 18 августа, существенных температурных изменений до конца недели не ждут. С завтрашнего дня и до пятницы включительно за окном обещают 20–23 градуса тепла. Примерно так же будет в Ленинградской области.