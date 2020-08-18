В Белоруссии найден мертвым директор музея, который отказался подписывать протокол на выборах и пропал
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым. Об этом 18 августа сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».
Подробностей гибели в отряде не привели. Издание «Наша Нiва» пишет, что тело Шишмакова нашли в реке Неман. Директор музея пропал 15 августа. Как сообщает Tut.by, он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но до дома так и не добрался.
Tut.by пишет, что, по предварительной информации, «смерть Константина не носит криминального характера». Обстоятельства гибели якобы похожи на суицид.
В Минске сегодня прошла акция в поддержку Шишмакова — на нее вышли сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея. Они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.