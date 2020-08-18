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18.08.2020 18:08
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В Белоруссии найден мертвым директор музея, который отказался подписывать протокол на выборах и пропал

Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым. Об этом 18 августа сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Подробностей гибели в отряде не привели. Издание «Наша Нiва» пишет, что тело Шишмакова нашли в реке Неман. Директор музея пропал 15 августа. Как сообщает Tut.by, он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но до дома так и не добрался.

Tut.by пишет, что, по предварительной информации, «смерть Константина не носит криминального характера». Обстоятельства гибели якобы похожи на суицид.

В Минске сегодня прошла акция в поддержку Шишмакова — на нее вышли сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея. Они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.

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Комментарии (4)

victor_k
"В Белоруссии найден мертвым директор музея, который отказался подписывать протокол на выборах и пропал"

...Сейчас он официантом в Лондоне - жалеет страааашно...
(М.Жванецкий)
dragvs
Слово «якобы» здесь ключевое? Он герой борьбы за Свободу!
Wuhan Proletarian
Эх, молодой, жить да жить.
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