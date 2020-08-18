На Октябрьской набережной стартует ремонт дороги. Набережную Мойки ограничат для реконструкции коллектора
С 19 и 20 августа в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, связанные с различными работами. На набережной Мойки схему движения изменят до середины сентября, а на Октябрьской набережной — до середины октября.
Как сообщает 18 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 19 августа по 10 октября СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорожное покрытие на Октябрьской набережной от Зольной улицы до проспекта Большевиков.
В связи с ремонтом движение по набережной будет поэтапно ограничиваться:
- с 19 августа до 25 сентября — от Финляндского железнодорожного моста до улицы Крыленко;
- с 3 по 25 сентября — от улицы Крыленко до Народной улицы;
- с 12 сентября по 10 октября — от Народной улицы до проспекта Большевиков.
Также будут перекрывать движение на части примыкающих к набережной улиц:
- 13 сентября — по Зольной улице у Октябрьской набережной;
- 20 сентября — по улице Крыленко у Октябрьской набережной;
- с 30 сентября по 2 октября — по улицам Тельмана и Новоселов у Октябрьской набережной;
- с 3 октября до 14:400 4 октября — по Народной улице у Октябрьской набережной;
- с 9 по 10 октября — по Паткановской улице у Октябрьской набережной.
На набережной реки Мойки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет реконструировать тоннельный канализационный коллектор. В связи с размещением временного ограждения движение транспорта по набережной будет ограничено:
- с 20 августа по 16 сентября — по нечетной стороне у Большого Конюшенного моста;
- с 17 по 30 сентября — по нечетной стороне у дома 6–8 по Дворцовой площади;
- с 3 по 16 сентября — по четной стороне у дома 18.