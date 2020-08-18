С 19 и 20 августа в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, связанные с различными работами. На набережной Мойки схему движения изменят до середины сентября, а на Октябрьской набережной — до середины октября.



Как сообщает 18 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 19 августа по 10 октября СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет ремонтировать дорожное покрытие на Октябрьской набережной от Зольной улицы до проспекта Большевиков.