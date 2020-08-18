«Может быть, на таких, как мы, держится наша страна». Семья погибшего в ДТП с Ефремовым заявила иск в 1 рубль
Несмотря на «публичные надругательства» и «притворное» раскаяние, родственники погибшего в ДТП с участием машины Михаила Ефремова Сергея Захарова требуют с него компенсацию моральных страданий в один рубль. По 33 копейки на троих истцов.
Иск был заявлен на заседании 18 августа после того, как все четверо потерпевших дали показания. Старший сын от первого брака требует 6,5 млн рублей, остальные рубль на всех. В иске сказано, что «грязные» деньги «простым провинциальным жителям Рязани» не нужны. «Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей <...> может быть, на таких, как мы, держится наша страна», — предполагают истцы.
Жена, брат и младший сын отметили, что прощения Ефремову от них «не будет никогда». «Михаил Олегович Ефремов позволил себе публично надругаться над нашей семьей <...> Мы не можем вернуть нашего Сергея, но надеемся, что этим заявлением можем спасти другие жизни, которые кому-то важны», — зачитал текст иска адвокат Александр Добровинский.
Требующие рубль истцы ранее заявили, что с любовницей погибшего, а как сообщали СМИ, с Ириной Стерховой он прожил больше 20 лет, знакомы не были, видел ее только брат Захарова. Старший сын, напротив, рассказал, как останавливался у отца в Москве и что вместе с любовницей Захаров приезжал в деревню к официальной жене.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.