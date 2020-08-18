«Может быть, на таких, как мы, держится наша страна». Семья погибшего в ДТП с Ефремовым заявила иск в 1 рубль

Несмотря на «публичные надругательства» и «притворное» раскаяние, родственники погибшего в ДТП с участием машины Михаила Ефремова Сергея Захарова требуют с него компенсацию моральных страданий в один рубль. По 33 копейки на троих истцов.



Иск был заявлен на заседании 18 августа после того, как все четверо потерпевших дали показания. Старший сын от первого брака требует 6,5 млн рублей, остальные рубль на всех. В иске сказано, что «грязные» деньги «простым провинциальным жителям Рязани» не нужны. «Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей <...> может быть, на таких, как мы, держится наша страна», — предполагают истцы.

