Члены семьи погибшего в ДТП с машиной Ефремова разошлись в показаниях. Карты спутал сын, который жил с Захаровым в Москве

Первым допрашивали младшего сына Сергея Захарова, который живет с матерью в Рязанской области. Молодой человек сквозь слезы заявил, что хотел бы максимально строгого наказания для актера, так как они жили «одной большой семьей». Извинений и предложения компенсации он от Ефремова или его представителей не слышал. «Гражданский иск я, конечно, буду заявлять», — заверил сын погибшего. Он также утверждает, что о любовнице отца Ирине Стерховой узнал из телевизора «и обалдел» Кто занимался похоронами, а как писали СМИ, все ритуальные дела взяла на себя именно сожительница Захарова, он ответить не смог.

Брат погибшего сказал, что про существование Ирины все же знал, первый раз видел ее пару лет назад в аэропорту. Супруга Захарова Маргарита также рассказала про дружную семью, караоке и настольные игры по вечерам. «Супруг содержал нашу семью, мы потеряли кормильца. Поэтому будем заявлять иск — это наше законное право», — снова прозвучало в суде про деньги.



Она утверждает, что муж был добрым и ласковым, с ним она была «как за каменной стеной». «Слёзы душат, сердце разрывается от боли», — добавила Маргарита Захарова. Ефремова она назвала убийцей. На уточняющие вопросы адвоката актера Эльмана Пашаева она реагировала эмоционально, например, на просьбу прояснить, где именно они с Захаровым пели в караоке, она ответила: «В деревне пели! Маргарита Владимировна ко мне обращайтесь».



Последним со стороны потерпевших выступал старший сын Виталий Захаров от первого брака. Он сказал, что узнал об аварии именно от Стерховой, ее квартиру считал домом своего отца, часто у них останавливался, и порой на несколько месяцев. Он также заявил, что как минимум один раз его отец приезжал в деревню к официальной жене вместе с любовницей. Не исключено, что женщины виделись. Молодой человек заявил иск на 6,5 млн рублей. Как ранее заявляла сама Стерхова, Захаров ушел из семьи больше 20 лет назад. Ее суд потерпевшей по делу признавать отказался.

