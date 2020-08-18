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18.08.2020 16:20
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Члены семьи погибшего в ДТП с машиной Ефремова разошлись в показаниях. Карты спутал сын, который жил с Захаровым в Москве

На судебном заседании по делу Михаила Ефремова 18 августа заслушали показания жены, брата и двоих сыновей погибшего курьера. Все они претендуют на деньги актера, но показания разнятся.

Первым допрашивали младшего сына Сергея Захарова, который живет с матерью в Рязанской области. Молодой человек сквозь слезы заявил, что хотел бы максимально строгого наказания для актера, так как они жили «одной большой семьей». Извинений и предложения компенсации он от Ефремова или его представителей не слышал. «Гражданский иск я, конечно, буду заявлять», — заверил сын погибшего. Он также утверждает, что о любовнице отца Ирине Стерховой узнал из телевизора «и обалдел» Кто занимался похоронами, а как писали СМИ, все ритуальные дела взяла на себя именно сожительница Захарова, он ответить не смог.

Брат погибшего сказал, что про существование Ирины все же знал, первый раз видел ее пару лет назад в аэропорту. Супруга Захарова Маргарита также рассказала про дружную семью, караоке и настольные игры по вечерам. «Супруг содержал нашу семью, мы потеряли кормильца. Поэтому будем заявлять иск — это наше законное право», — снова прозвучало в суде про деньги.

Она утверждает, что муж был добрым и ласковым, с ним она была «как за каменной стеной». «Слёзы душат, сердце разрывается от боли», — добавила Маргарита Захарова. Ефремова она назвала убийцей. На уточняющие вопросы адвоката актера Эльмана Пашаева она реагировала эмоционально, например, на просьбу прояснить, где именно они с Захаровым пели в караоке, она ответила: «В деревне пели! Маргарита Владимировна ко мне обращайтесь».

Последним со стороны потерпевших выступал старший сын Виталий Захаров от первого брака. Он сказал, что узнал об аварии именно от Стерховой, ее квартиру считал домом своего отца, часто у них останавливался, и порой на несколько месяцев. Он также заявил, что как минимум один раз его отец приезжал в деревню к официальной жене вместе с любовницей. Не исключено, что женщины виделись. Молодой человек заявил иск на 6,5 млн рублей. Как ранее заявляла сама Стерхова, Захаров ушел из семьи больше 20 лет назад. Ее суд потерпевшей по делу признавать отказался.

Ранее в суде заслушали показания эксперта, которая устанавливала причину смерти Захарова. Для наглядной демонстрации она принесла в суд машинки и куклу, напомнив присутствовавшим школьный курс физики. Официальная причина смерти — жировая эмболия.

Ефремов 18 августа приехал в суд после нескольких дней в больнице. С предыдущего заседания его забрала машина скорой помощи; по словам адвоката, актер перенес инсульт.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (4)

Danik
Актер все еще играет и не сидит! Талантливо! Мы даже про Соколова забыли. А еще и жена репера. Глаз не оторвать от зомбоящика. Надо же чем-то людей от проблем отвлекать. Бензин и цены все растут и растут. Работы все меньше.
Ярополк
В этом цирке один здравомыслящий человек и тот жадный
gencon
Жаль погибшего, Ефремова было не жаль, но теперь после таких потерпевших, и его немного жаль. 90% мужиков России хоть раз садились пьяными за руль, могли быть на месте Ефр. По мне тюрьма это лишнее. 6,5 миллионов - таких выплат в России нет за ДТП. 1,5 млн максимум суд присудит. В конце концов, судьи и прокуроры ездят поддатыми за рулём каждый день, и создавать прецедент таких выплат им не с руки
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