Михаилу Ефремову предъявили иск на 6,5 млн рублей. Еще трое потерпевших по делу о смертельном ДТП пока не высказались

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подал иск к актеру на 6,5 млн рублей, передает 11 августа ТАСС со ссылкой на адвоката.



Кроме Виталия Захарова, потерпевшими по делу о смертельном ДТП признаны младший сын погибшего Валерий, его официальная жена Маргарита и старший брат. Ирину Стерхову, с которой Сергей Захаров фактически находился в браке более 20 лет, но не был расписан, суд потерпевшей не признал. Очередное заседание по делу Михаила Ефремова состоится сегодня, 11 августа. Ожидается, что в суде выскажутся два свидетеля и сам обвиняемый. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что полностью сумма гражданского иска будет оглашена им в ходе заседания.