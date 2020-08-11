Михаилу Ефремову предъявили иск на 6,5 млн рублей. Еще трое потерпевших по делу о смертельном ДТП пока не высказались
Старший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подал иск к актеру на 6,5 млн рублей, передает 11 августа ТАСС со ссылкой на адвоката.
Кроме Виталия Захарова, потерпевшими по делу о смертельном ДТП признаны младший сын погибшего Валерий, его официальная жена Маргарита и старший брат. Ирину Стерхову, с которой Сергей Захаров фактически находился в браке более 20 лет, но не был расписан, суд потерпевшей не признал. Очередное заседание по делу Михаила Ефремова состоится сегодня, 11 августа. Ожидается, что в суде выскажутся два свидетеля и сам обвиняемый. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что полностью сумма гражданского иска будет оглашена им в ходе заседания.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице.