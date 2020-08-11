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11.08.2020 12:57
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Михаилу Ефремову предъявили иск на 6,5 млн рублей. Еще трое потерпевших по делу о смертельном ДТП пока не высказались

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подал иск к актеру на 6,5 млн рублей, передает 11 августа ТАСС со ссылкой на адвоката.

Кроме Виталия Захарова, потерпевшими по делу о смертельном ДТП признаны младший сын погибшего Валерий, его официальная жена Маргарита и старший брат. Ирину Стерхову, с которой Сергей Захаров фактически находился в браке более 20 лет, но не был расписан, суд потерпевшей не признал. Очередное заседание по делу Михаила Ефремова состоится сегодня, 11 августа. Ожидается, что в суде выскажутся два свидетеля и сам обвиняемый. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что полностью сумма гражданского иска будет оглашена им в ходе заседания.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице.

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Комментарии (10)

медведь Дмитрий
Ну вот ещё ляма 3,5 на всех остальных ( что бы ровно ) и 2 года условно . " Рупор эпохи" блин ((((((
Михаил Петров-Водкин
Добровинский отсоветовал 20 мильёнов с гонораров артиста затребовать, как морально исстрадавшийся сынуля с тяжёлым материальным положением изначально собирался. А ещё 20 мильёнов на всех остальных.
260671581
А кто ска ка л по помо йным ток-шоу ?
Какая из сож ительниц погибшего?
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