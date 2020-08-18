В детской больнице Филатова от коронавируса вылечили 750 детей. Часть учреждения сложила противочумные костюмы

Больше трехсот инфекционных коек остаются готовыми в детской больнице имени Филатова на прием коронавирусных пациентов. Остальные отделения возвращаются к привычной работе.



Об этом 18 августа сообщает комитет по здравоохранению Смольного, работать по своему профилю начали два отделения оториноларингологии, травматолого-ортопедическое отделение, в состав которого входят нейрохирургические койки, отделение гинекологии и два хирургических отделения.



Прежде чем туда попасть, всем пациентам надо принести справку об отсутствии коронавируса, и детям (не более чем недельной давности), и сопровождающим их взрослым. Однако и это только первичный пропуск в стационар. После плановой госпитализации сутки надо провести в отделении, где тест сделают заново.

