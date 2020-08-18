В детской больнице Филатова от коронавируса вылечили 750 детей. Часть учреждения сложила противочумные костюмы
Больше трехсот инфекционных коек остаются готовыми в детской больнице имени Филатова на прием коронавирусных пациентов. Остальные отделения возвращаются к привычной работе.
Об этом 18 августа сообщает комитет по здравоохранению Смольного, работать по своему профилю начали два отделения оториноларингологии, травматолого-ортопедическое отделение, в состав которого входят нейрохирургические койки, отделение гинекологии и два хирургических отделения.
Прежде чем туда попасть, всем пациентам надо принести справку об отсутствии коронавируса, и детям (не более чем недельной давности), и сопровождающим их взрослым. Однако и это только первичный пропуск в стационар. После плановой госпитализации сутки надо провести в отделении, где тест сделают заново.
Больница продолжает вести прием пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус, в стационаре остается 361 инфекционная койка. Отмечается, что потоки простуженных пациентов и тех, кто коронавирус не проявляет, разделены, а освобожденные от лечения COVID-19 медики, прежде чем вернуться к своей специализации, две недели просидели на принудительной самоизоляции.
За время пандемии в больнице имени Филатова от коронавируса вылечили 750 маленьких пациентов.