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18.08.2020 15:59
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Путин на встрече с Сечиным заявил, что российская экономика рано или поздно начнет расти

Рост мировой и российской экономики обязательно начнется, заявил президент Владимир Путин, открывая встречу с председателем правления нефтяной компании «Роснефть» Игорем Сечиным.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

«Имею в виду сокращение мировой экономики, российской экономики, связанные с этим ограничения добычи в рамках договорённостей «ОПЕК плюс». Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдёт, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», — отметил глава государства 18 августа.

На этой же встрече Игорь Сечин подарил Путину бутылку с лучшей в мире нефтью. Отечественной.

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Комментарии (10)

krasnonosov
Это уже даже не смешно!
С 2005 года в России закрыто более 35 000 крупных и средних заводов. За 20 путинских лет Россия лишилась 38 000 крупных коллективных агрохозяйств, потеряно более 23 000 городов и деревень. Закрыто 15 600 клубов, 4 300 библиотек, 22 000 детсадов, 14 000 школ. Из работавших в 2000 году 10 700 больниц осталось менее 4 400, от 21 300 поликлиник – менее 16 500. Россия вышла в мировые лидеры по количеству бедных и нищих граждан.
Кому он втирает эту дичь уже почти четверть века?
Youngmaster
Интересно узнать мнение компетентных комментаторов с образованием.Они и вирусологи,и политологи,и экономисты,и юристы,и кораблестроители и белорусоведы.Причем одновременно! Завилую,жизнь мимо прошла,не успел получить 10 образований одновременно.
Cashmare
видимо в бутылке была не нефть
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