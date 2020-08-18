«Имею в виду сокращение мировой экономики, российской экономики, связанные с этим ограничения добычи в рамках договорённостей «ОПЕК плюс». Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдёт, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики», — отметил глава государства 18 августа.

