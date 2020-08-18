Президент Владимир Путин не смог уйти со встречи с председателем правления нефтяной компании «Роснефть» Игорем Сечиным без подарка. Главе государства вручили бутылку с нефтью.

«Хотел бы отметить также новый проект «Восток Ойл». Я Вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать Вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02 процента, — заявил Сечин 18 августа президенту. — Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире».

«Как ближневосточная», — отметил Путин. Но Сечин заявил, что она даже лучше.



«Конечно, лучше — наша. Плотность нефти 0,826 грамма на кубический сантиметр, высокая степень баррелизации. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, одиннадцать долларов на баррель. И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы, произведенная на 31-й скважине», — заявил глава «Роснефти».



На майской встрече с Путиным Сечин объявил, что «Роснефть» сокращает инвестиционную программу на 200 млрд рублей.

