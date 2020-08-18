Депутатская поправка ослабила защиту. К заражению COVID-19 в больнице на Крестовском привело урезанное финансирование

В Петербурге больница № 9 на Крестовском острове оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие обеззараживателей воздуха. Комитет здравоохранения отказал главврачу в дополнительном финансировании.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 августа, к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП больницу привлек Петроградский районный суд.



В мае-июне 9-я попала под санэпидрасследование Роспотребнадзора — после того, как в больнице выявили коронавирус у персонала и пациентов. Санврачи недосчитались ультрафиолетовых облучателей и спиртосодержащих дезинфицирующих средств.

