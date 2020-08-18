Депутатская поправка ослабила защиту. К заражению COVID-19 в больнице на Крестовском привело урезанное финансирование
В Петербурге больница
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 августа, к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП больницу привлек Петроградский районный суд.
В мае-июне 9-я попала под санэпидрасследование Роспотребнадзора — после того, как в больнице выявили коронавирус у персонала и пациентов. Санврачи недосчитались ультрафиолетовых облучателей и спиртосодержащих дезинфицирующих средств.
Представитель больницы в суде вину признал, но сослался на обстоятельства непреодолимой силы в виде депутатской поправки и позиции комитета здравоохранения.
К началу пандемии больница готовилась к капитальному ремонту и ждала денег, в том числе на закупку оборудования — включая облучатели. Но комздрав отозвал средства из больниц, не перепрофилированных под COVID-19, предложив им закупаться на собственные, заработанные, деньги.
«В подтверждение доводов представлено письмо из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о том, что в связи с ограниченным объемом финансирования по расходам на капремонт предлагается рассмотреть возможность финансирования проектных работ за счет средств, полученных больницей от предпринимательской деятельности», — сообщает объединенная пресс-служба судов.
Лимит расходов на капремонт 9-й больницы был уменьшен на 233 тысячи рублей по депутатским поправкам на 2020 год.