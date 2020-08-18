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18.08.2020 11:22
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Депутатская поправка ослабила защиту. К заражению COVID-19 в больнице на Крестовском привело урезанное финансирование

В Петербурге больница № 9 на Крестовском острове оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие обеззараживателей воздуха. Комитет здравоохранения отказал главврачу в дополнительном финансировании.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 18 августа, к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП больницу привлек Петроградский районный суд.

В мае-июне 9-я попала под санэпидрасследование Роспотребнадзора — после того, как в больнице выявили коронавирус у персонала и пациентов. Санврачи недосчитались ультрафиолетовых облучателей и спиртосодержащих дезинфицирующих средств.

Представитель больницы в суде вину признал, но сослался на обстоятельства непреодолимой силы в виде депутатской поправки и позиции комитета здравоохранения.

К началу пандемии больница готовилась к капитальному ремонту и ждала денег, в том числе на закупку оборудования — включая облучатели. Но комздрав отозвал средства из больниц, не перепрофилированных под COVID-19, предложив им закупаться на собственные, заработанные, деньги.

«В подтверждение доводов представлено письмо из комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о том, что в связи с ограниченным объемом финансирования по расходам на капремонт предлагается рассмотреть возможность финансирования проектных работ за счет средств, полученных больницей от предпринимательской деятельности», — сообщает объединенная пресс-служба судов.

Лимит расходов на капремонт 9-й больницы был уменьшен на 233 тысячи рублей по депутатским поправкам на 2020 год.

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Комментарии (5)

Belmondo
Больше интересно другое,
С какого перепугу государственная больница, работающая на деньги граждан ВООБЩЕ ведёт предпринимательскую деятельность ?
С одной стороны, государство дерет налоги на медицину с граждан и предприятий, а с другой, ещё и предоставляет им платные услуги снова за их же счёт.
Очень удобно, красавцы...
Piter Pen
Эти облучатели стоят достаточно дорого, а лабораторных доказательств что они эффективны против вируса ковид-19 - толком то нет.
261697121
Депутатов, голосовавших за поправки, под суд и в колонию за непредумышленное убийство. Паралельно аудит в больницу чтобы проверили куда заработанное потратили вместо обеззараживателей.
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