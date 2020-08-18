В генконсульство России в Нью-Йорке кидали камни, дипломатам поступили угрозы убийством

Как сообщает 18 августа РИА «Новости» , в генконсульстве нет информации о личности нападавшего. Известно только, что это белый мужчина. «Это началось 10 августа, — рассказали агентству в консульстве. — Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства». Это повторялось практически ежедневно, до 16 августа включительно. Повреждены ворота и автомобили.

В первый же день мужчину задержали, но вскоре он вышел на свободу и продолжил свои действия. «По гражданству человека нет никакой информации. Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: «Я застрелю вас» и «Я убью вас», — рассказывает сотрудник консульства.

В полицейском управлении города РИА «Новости» пояснили, что 10 августа за причинение ущерба был задержан 34-летний Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене. Ему, согласно закону, вручили повестку в суд и отпустили. Суд назначен на 6 ноября. Подобные правонарушения считаются мелкими, отметили в полиции. «Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф», — указали в полиции. Любопытно, что его же задерживали около консульств Венесуэлы и Украины, в которые он тоже кидал камни и нанёс ущерб.