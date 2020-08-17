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17.08.2020 23:35
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Двое выпивших петербуржцев решили по-своему поддержать белорусов. Местом проведения «акции солидарности» стала проезжая часть

Двое перепутавших Ленинский проспект в Петербурге с проспектом Независимости в Минске стали героями роликов в Сети вечером 17 августа. Их несанкционированная акция солидарности с протестующими белорусами нарушила покой местных жителей и автомобильное движение.

Как видно на видеозаписи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», неизвестные мужчины вышли на проезжую часть и стали выкрикивать «Жыве Беларусь!»

Петербуржцы, наблюдавшие за происходящим из окон своих квартир, отметили, что участники незапланированного мероприятия, судя по всему, проводили его в нетрезвом виде. Некоторые неудобства эти двое доставили водителям, которым пришлось притормаживать и объезжать внезапную помеху.

«Фонтанка» поинтересовалась в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, закончился ли вечер героев ролика в отделении полиции. Однако ответа пока не получила.

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Комментарии (3)

Nafanka
ФЪ! в паспорта глядели что лЕ?! Хватит уже всех залётных гопников объявлять Петербуржцами - задрало уже: "петербуржцы поддержали", "петербуржцы устроили" - по ФАКТУ нахождения объявляете что лЕ?! Когда в паспорт с регистрацией глянете - только тогда и пишите... (понаехи зарегиные в "резиновых квартирах" или во всяких хостелах-гостиницах - тоже Петербуржцами НЕ являются...)
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