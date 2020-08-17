Двое перепутавших Ленинский проспект в Петербурге с проспектом Независимости в Минске стали героями роликов в Сети вечером 17 августа. Их несанкционированная акция солидарности с протестующими белорусами нарушила покой местных жителей и автомобильное движение.



Как видно на видеозаписи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», неизвестные мужчины вышли на проезжую часть и стали выкрикивать «Жыве Беларусь!»