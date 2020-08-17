Двое выпивших петербуржцев решили по-своему поддержать белорусов. Местом проведения «акции солидарности» стала проезжая часть
Двое перепутавших Ленинский проспект в Петербурге с проспектом Независимости в Минске стали героями роликов в Сети вечером 17 августа. Их несанкционированная акция солидарности с протестующими белорусами нарушила покой местных жителей и автомобильное движение.
Как видно на видеозаписи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», неизвестные мужчины вышли на проезжую часть и стали выкрикивать «Жыве Беларусь!»
Петербуржцы, наблюдавшие за происходящим из окон своих квартир, отметили, что участники незапланированного мероприятия, судя по всему, проводили его в нетрезвом виде. Некоторые неудобства эти двое доставили водителям, которым пришлось притормаживать и объезжать внезапную помеху.
«Фонтанка» поинтересовалась в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, закончился ли вечер героев ролика в отделении полиции. Однако ответа пока не получила.