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17.08.2020 23:51
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Минобороны показало, как в Петербурге с высоты почти в два километра прыгали с парашютом женщины-прапорщики

В Петербурге прошла тренировка авиационных спасателей Ленинградской армии ВВС и ПВО. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Занятие проходило на базе аэродрома Пушкин. «Военнослужащие выполнили прыжки на задержку раскрытия ранца и посадку на площадку ограниченных размеров. Упражнение выполняется на высоте 1700 метров, где после 20 секунд свободного падения происходит раскрытие парашюта и посадка в заданную точку», - описали происходившее в ЗВО.

И уточнили, что прыжки выполняли с помощью парашютной системы специального назначения «Арбалет-1». Она предназначена для приземления на неподготовленные площадки в сложных метеоусловиях.

пресс-служба Западного военного округа

В тренировках приняли участие мастер спорта по парашютному спорту прапорщик Светлана Широва (5500 прыжков) и мастер спорта международного класса по парашютному спорту прапорщик Ольга Кошкина (более 7000 прыжков).

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Ждём что скажут мужчины-замполиты.
krasnonosov
"Хорошо, что за рёвом не слышалось звука,
Что с позором своим был один на один:
Я замешкался возле открытого люка —
И забыл пристегнуть карабин.

Мне инструктор помог и коленом пинок
Перейти этой слабости грань,
За обычное наше «Смелее, сынок!»
Принял я его сонную брань.

И оборвали крик мой,
И обожгли мне щёки
Холодной острой бритвой
Восходящие потоки.
И звук обратно в печень мне
Вогнали вновь на вдохе
Весёлые, беспечные
Воздушные потоки." (с) В.С. Высоцкий
bluxer
я бы обделался.
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