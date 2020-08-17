В Петербурге прошла тренировка авиационных спасателей Ленинградской армии ВВС и ПВО. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе Западного военного округа.



Занятие проходило на базе аэродрома Пушкин. «Военнослужащие выполнили прыжки на задержку раскрытия ранца и посадку на площадку ограниченных размеров. Упражнение выполняется на высоте 1700 метров, где после 20 секунд свободного падения происходит раскрытие парашюта и посадка в заданную точку», - описали происходившее в ЗВО.



И уточнили, что прыжки выполняли с помощью парашютной системы специального назначения «Арбалет-1». Она предназначена для приземления на неподготовленные площадки в сложных метеоусловиях.