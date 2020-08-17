На записи, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как легковой автомобиль KIA каршерингового сервиса «Делимобиль» на скорости съезжает к краю проезжей части набережной Фонтанки, ударяется правым колесом о поребрик так, что искры летят, и затем сносит предупреждающий о препятствии дорожный знак и таранит ограждение набережной. От удара машину разворачивает на 90 градусов, а знак улетает к причалу.

Авария произошла около 5 часов утра у дома 71 по набережной Фонтанки. В месте, куда врезался автомобиль, как раз расположены спуск к воде и пристань, откуда отправляются теплоходы с туристами. По словам очевидцев, ДТП обошлось без жертв по счастливой случайности: буквально за 5 минут до этого на причале стояла толпа.

На фото с места ДТП видно, что машина снесла часть ограждения, выкинув его на лестницу, и свесилась одним колесом. В салоне сработала подушка безопасности водителя, но, по данным ГИБДД, пострадавших не было.