Авария с автомобилем каршеринга произошла рано утром 17 августа на набережной реки Фонтанки. В ГИБДД утверждают, что обошлось без пострадавших.



Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла около 5 утра у дома 71 по набережной реки Фонтанки.