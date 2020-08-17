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17.08.2020 10:12
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Каршеринг пробил ограду набережной реки Фонтанки. Водителя спасла подушка безопасности, пешеходов — отошедший прогулочный катер

Авария с автомобилем каршеринга произошла рано утром 17 августа на набережной реки Фонтанки. В ГИБДД утверждают, что обошлось без пострадавших.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла около 5 утра у дома 71 по набережной реки Фонтанки.

«За пять минут до аварии внизу стояла толпа народу из желающих прокатиться на теплоходе. Чудо, что без жертв обошлось. Тумбу и две решетки на причал выкинуло», — сообщают очевидцы.

На фотографиях видно, что у водителя сработала подушка безопасности. В пресс-службе ГИБДД по Петербургу и области сообщили «Фонтанке», что авария обошлась без пострадавших.

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Комментарии (6)

PupkinVasya
А что тут регулировать? Низкий порог доступа к управлению автомобилем - основа проблемы. Пользуется, в основном, тот , кто не часто садится за руль, потому и совершает ошибки чаще других.
Разобраться с категорией водителей, нарушающих ПДД постоянно и сознательно - задача значительно шире и её решение лежит не в строгости, а в неотвратимости наказания.
zlopopik
Идея каршеринга сама по себе ущербна.
Barmaley_5e4d0211d3423
Пока можно будет каждый раз купить новый ID и кататься как хочешь, это будет продолжаться.
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