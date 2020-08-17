Каршеринг пробил ограду набережной реки Фонтанки. Водителя спасла подушка безопасности, пешеходов — отошедший прогулочный катер
Авария с автомобилем каршеринга произошла рано утром 17 августа на набережной реки Фонтанки. В ГИБДД утверждают, что обошлось без пострадавших.
Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла около 5 утра у дома 71 по набережной реки Фонтанки.
«За пять минут до аварии внизу стояла толпа народу из желающих прокатиться на теплоходе. Чудо, что без жертв обошлось. Тумбу и две решетки на причал выкинуло», — сообщают очевидцы.
На фотографиях видно, что у водителя сработала подушка безопасности. В пресс-службе ГИБДД по Петербургу и области сообщили «Фонтанке», что авария обошлась без пострадавших.