Предприниматель, который по бумагам выдавал гидроциклы для фото, а в реальности отдавал для покатушек по воде, лишен техники. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Как сообщает ведомство, 38-летний индивидуальный предприниматель, согласно договору аренды, предоставлял гидроциклы для проведения фотосессий на воде. Однако по факту на них катались люди, не имеющие прав на управление маломерным судном.

У бизнесмена изъяли все документы, а также гидроциклы в количестве 10 штук. Последние перевезли на штрафстоянку агентства внешнего транспорта.

