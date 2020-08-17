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17.08.2020 14:58
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После аварии с гидроциклом в Малой Неве транспортная полиция проверила пункты проката. У одного бизнесмена изъяли все водные мотоциклы

Предприниматель, который по бумагам выдавал гидроциклы для фото, а в реальности отдавал для покатушек по воде, лишен техники. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Как сообщает ведомство, 38-летний индивидуальный предприниматель, согласно договору аренды, предоставлял гидроциклы для проведения фотосессий на воде. Однако по факту на них катались люди, не имеющие прав на управление маломерным судном.

У бизнесмена изъяли все документы, а также гидроциклы в количестве 10 штук. Последние перевезли на штрафстоянку агентства внешнего транспорта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полиции уточняют, что в последнее время участились случаи получения травм во время управления гидроциклами лицами без права управления.

В июле 28-летний житель Ленинградской области с 20-летней петербурженкой взяли напрокат гидроцикл. В акватории Малой Невы они не справились с управлением и упали с него. Девушка-пассажир получила травму головы.

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