Росстат покупает для сотрудников аппараты для отпугивания собак. При проведении переписи использоваться они не будут
Во время проведения наблюдений доходов населения и участия в социальных программах в 2021 году сотрудники Федеральной службы государственной статистики могут больше не бояться собак. Для их отпугивания ведомство приобретет 2500 специальных аппаратов, пишут 17 августа «Открытые медиа».
Как следует из закупки, данные о которой размещены на сайте Росстата, к концу осени 2020 года служба должна получить аппараты весом до 0,2 кг размерами 135 на 25 на 55 миллиметров с двумя эффектами — ультразвука и световой вспышки. Работать они должны при температуре от -10 до +30.
Приборы распределят по регионам, в которых в 2021 году будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения. Опрос должен охватить 60 000 домашних хозяйств и пройдет в январе-феврале. Он должен дать данные о количестве российских семей с доходами ниже прожиточного минимума.
Представитель Росстата Александр Филимонов сообщил «Открытым медиа», что использование отпугивателей собак в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года пока не планируется.