Росстат покупает для сотрудников аппараты для отпугивания собак. При проведении переписи использоваться они не будут

Во время проведения наблюдений доходов населения и участия в социальных программах в 2021 году сотрудники Федеральной службы государственной статистики могут больше не бояться собак. Для их отпугивания ведомство приобретет 2500 специальных аппаратов, пишут 17 августа «Открытые медиа».

Как следует из закупки, данные о которой размещены на сайте Росстата, к концу осени 2020 года служба должна получить аппараты весом до 0,2 кг размерами 135 на 25 на 55 миллиметров с двумя эффектами — ультразвука и световой вспышки. Работать они должны при температуре от -10 до +30.

