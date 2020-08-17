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17.08.2020 13:28
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Росстат покупает для сотрудников аппараты для отпугивания собак. При проведении переписи использоваться они не будут

Во время проведения наблюдений доходов населения и участия в социальных программах в 2021 году сотрудники Федеральной службы государственной статистики могут больше не бояться собак. Для их отпугивания ведомство приобретет 2500 специальных аппаратов, пишут 17 августа «Открытые медиа».

Как следует из закупки, данные о которой размещены на сайте Росстата, к концу осени 2020 года служба должна получить аппараты весом до 0,2 кг размерами 135 на 25 на 55 миллиметров с двумя эффектами — ультразвука и световой вспышки. Работать они должны при температуре от -10 до +30.

Приборы распределят по регионам, в которых в 2021 году будет проводиться выборочное наблюдение доходов населения. Опрос должен охватить 60 000 домашних хозяйств и пройдет в январе-феврале. Он должен дать данные о количестве российских семей с доходами ниже прожиточного минимума.

Представитель Росстата Александр Филимонов сообщил «Открытым медиа», что использование отпугивателей собак в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года пока не планируется.

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Комментарии (3)

260559361
А кто сказал, что их вообще пустят в частные дома или квартиры? Ходят по улицам всякие любопытствующие бездельники, а моей собаке и повеселиться нельзя? Я лично им не советую перелезать через мой забор..
Батарейкин
Карегтар!!! А-у!!!
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