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17.08.2020 11:00
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На ЗСД со стрельбой задержали черный «бумер». У водителя при себе оказался только паспорт

Сотрудники дорожной полиции применили оружие, чтобы задержать после часовой погони иномарку. Водитель «БМВ» оказался пьян.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа, около 3 утра сотрудники ДПС Московского района попытались остановить для проверки на углу Московского проспекта и улицы Благодатной автомобиль «БМВ Х-6». Однако водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Наряд бросился в погоню, в ходе которой произвели несколько выстрелов — в воздух и по колесам автомобиля. В итоге иномарку удалось остановить спустя час на 3 километре ЗСД.

«Нарушителя задержали, им оказался 37-летний гражданин. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении.

Установлено, что мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством», — сообщает ведомство.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

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Комментарии (1)

медведь Дмитрий
Старенький бумер....но владелец видимо считает что он крут, раз пьяный катается.
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