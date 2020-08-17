Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа, около 3 утра сотрудники ДПС Московского района попытались остановить для проверки на углу Московского проспекта и улицы Благодатной автомобиль «БМВ Х-6». Однако водитель лишь увеличил скорость и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции применили оружие, чтобы задержать после часовой погони иномарку. Водитель «БМВ» оказался пьян.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Наряд бросился в погоню, в ходе которой произвели несколько выстрелов — в воздух и по колесам автомобиля. В итоге иномарку удалось остановить спустя час на 3 километре ЗСД.

«Нарушителя задержали, им оказался 37-летний гражданин. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении.



Установлено, что мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством», — сообщает ведомство.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

