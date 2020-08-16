«Сколько умерло на беспорядках в Америке?» Глава МВД Белоруссии допустил, что в убитого участника протестов могли стрелять

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев допустил, что в погибшего на протестах в Минске Александра Тарайковского могли стрелять.



«Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным», — цитирует его Tut.by 16 августа.

До сих пор МВД утверждало, что мужчина погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в силовиков, однако накануне ряд СМИ опубликовали видео, опровергающие эту версию.

Глава МВД пообещал разобраться по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков, когда «все утихнет». Но, по его мнению, все протесты координируются из-за рубежа, а участникам платят.