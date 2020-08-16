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16.08.2020 12:28
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В Петербурге внезапно закончился купальный сезон. По версии Гидрометцентра

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России, в том числе в Петербурге, закончился купальный сезон.

«Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно», — сказал он ТАСС 16 августа.

Вода уже не прогревается до комфортной температуры, особенно для детей. А вот взрослые, особенные закаленные, могут продолжать купаться и в холодной воде.

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Комментарии (8)

Жора  
А он начинался?!!! А я не знал...)))
мухомор
На озёрах в области с нормальными подъездами не протолкнутся. Сегодня отличная солнечная погода.
Pilat
Главное чтобы водка не закончилась.
А будет водка, будет и вода теплой в любом водоёме.
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