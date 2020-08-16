В Петербурге внезапно закончился купальный сезон. По версии Гидрометцентра
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов России, в том числе в Петербурге, закончился купальный сезон.
«Уже севернее Москвы купальный сезон точно завершился: в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях. В Санкт-Петербурге тоже, естественно», — сказал он ТАСС 16 августа.
Вода уже не прогревается до комфортной температуры, особенно для детей. А вот взрослые, особенные закаленные, могут продолжать купаться и в холодной воде.