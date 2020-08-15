В Хабаровске 36 день митингов. В толпе поддерживают белорусов

Жители Хабаровска вышли на традиционный субботний митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. На улицах вновь толпы протестующих.
Трансляцию с митинга 15 августа ведет портал DVHAB.ru. Как отмечают авторы, в 36 день протеста акция проходит при большом количестве людей. Митингующих сопровождает полиция, обходится без задержаний. Из толпы, кроме лозунгов в поддержку Фургала и требований судить его в Хабаровске, раздаются слова поддержки протестующим в Белоруссии.
Протесты в Хабаровске не прекращаются с 11 июля, когда экс-губернатора задержали и увезли в Москву, где ему предъявили обвинения в убийстве и отправили в СИЗО. На его место прислали соратника по партии ЛДПР Михаила Дегтярева. Он решил подарить правительственную яхту «Виктория» за миллион долларов воспитанникам Краевого центра образования.