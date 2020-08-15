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15.08.2020 11:27
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В Хабаровске 36 день митингов. В толпе поддерживают белорусов

Жители Хабаровска вышли на традиционный субботний митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. На улицах вновь толпы протестующих.

Трансляцию с митинга 15 августа ведет портал DVHAB.ru. Как отмечают авторы, в 36 день протеста акция проходит при большом количестве людей. Митингующих сопровождает полиция, обходится без задержаний. Из толпы, кроме лозунгов в поддержку Фургала и требований судить его в Хабаровске, раздаются слова поддержки протестующим в Белоруссии.

Протесты в Хабаровске не прекращаются с 11 июля, когда экс-губернатора задержали и увезли в Москву, где ему предъявили обвинения в убийстве и отправили в СИЗО. На его место прислали соратника по партии ЛДПР Михаила Дегтярева. Он решил подарить правительственную яхту «Виктория» за миллион долларов воспитанникам Краевого центра образования.

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Комментарии (13)

262264571
Походу, бездельникам больше заняться нечем . Вошли во вкус? Я понимаю, если бы вышли под социальными лозунгами, пытаясь тем самым привлечь внимание руководства страны и края к решению социальных проблем, которых на ДВ выше крыши. Но когда лезут во внутренние дела суверенного государства, тем самым подогревая настроения белорусской оппозиции и подталкивая к гражданской войне, понимание сменяется недоумением. За что воюете???Или уже не важно? Или сами до сих пор не определились, чего хотите??
Memory17
Правильно. Больше всего диктаторы бояться солидарности и объединения людей )
Wuhan Proletarian
Без своего правого сектора и горящих покрышек все эти шествия и митинга лишь сотрясение воздуха.
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