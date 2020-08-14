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14.08.2020 22:27
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МЧС показало последствия пожара на двух тысячах квадратных метров в Песочном. От здания остался только каркас

Видеозапись с места пожара в посёлке Песочный Курортного района Петербурга вечером 14 августа в своём Telegram-канале опубликовало МЧС России.

«В настоящее время производится проливка и разборка сгоревших конструкций», — рассказала заместитель начальника пресс-службы городского управления МЧС Анна Изам.

МЧС России

Как ранее со ссылкой на данные ведомства писала «Фонтанка», горело здание на территории деревообрабатывающего предприятия, расположенного по адресу Ленинградская улица, 93. Его тушили по первому, а затем по второму номерам сложности. На месте работали около сотни спасателей и свыше двух десятков единиц спецтехники. По предварительной информации, пострадавших нет. Дым от пожара запечатлели очевидцы.

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