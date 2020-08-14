Пожар в посёлке Песочный в Курортном районе Петербурга локализован, его площадь составила две тысячи квадратных метров. Об этом вечером 14 августа «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.



В ведомстве уточнили, что горело производственное здание деревообрабатывающего предприятия размером 100 на 20 метров и высотой 15 метров по адресу Ленинградская улица, 93. Пожар тушили по первому, а затем по второму номерам сложности. На месте работали 92 человека личного состава и 23 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.