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14.08.2020 21:27
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Пожар в Песочном локализован. Его площадь составила две тысячи квадратных метров

Пожар в посёлке Песочный в Курортном районе Петербурга локализован, его площадь составила две тысячи квадратных метров. Об этом вечером 14 августа «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что горело производственное здание деревообрабатывающего предприятия размером 100 на 20 метров и высотой 15 метров по адресу Ленинградская улица, 93. Пожар тушили по первому, а затем по второму номерам сложности. На месте работали 92 человека личного состава и 23 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр

Ранее в редакцию «Фонтанки» поступила видеозапись от очевидца, сделанная недалеко от места происшествия. На ней виден чёрный столб дыма, который поднимается над местом пожара.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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