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14.08.2020 20:40
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Над Песочным поднялся чёрный дым. Горит здание деревообрабатывающего предприятия

Чёрный дым поднялся над посёлком Песочный в Курортном районе. На месте происшествия работают пожарные.

По информации ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре поступила на пульт спасателей вечером 14 августа, они уже на месте. На территории деревообрабатывающего предприятия, расположенного по адресу Ленинградская улица, 119 А, горит производственное здание размером 100 на 20 метров. Площадь возгорания и другие подробности случившегося уточняются.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Как сообщил читатель «Фонтанки» Александр, он заметил дым примерно в 19:45. В редакцию издания поступило видеозапись, сделанная недалеко от предполагаемого места пожара.

Читатель «Фонтанки» Александр

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Pilat
Ну вот.....обидели пожарники продавцов строй материалов, запретили им продукцию в домах продавать, что им теперь делать то?
Всё в огонь!
Это только рукописи не горят.
Хотя.....как это еще пожнадзор не додумался запретить писательскую работу на дому.
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