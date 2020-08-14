Над Песочным поднялся чёрный дым. Горит здание деревообрабатывающего предприятия
Чёрный дым поднялся над посёлком Песочный в Курортном районе. На месте происшествия работают пожарные.
По информации ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре поступила на пульт спасателей вечером 14 августа, они уже на месте. На территории деревообрабатывающего предприятия, расположенного по адресу Ленинградская улица, 119 А, горит производственное здание размером 100 на 20 метров. Площадь возгорания и другие подробности случившегося уточняются.
Как сообщил читатель «Фонтанки» Александр, он заметил дым примерно в 19:45. В редакцию издания поступило видеозапись, сделанная недалеко от предполагаемого места пожара.
Читатель «Фонтанки» Александр