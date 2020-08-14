Суточное количество заболевших COVID-19 белорусов растёт
В Белоруссии зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев заболевания достигло 69 308, сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале. Накануне в стране выявили 101 заболевшего COVID-19.
«Зарегистрированы 69 тыс. 308 человек с положительным тестом на COVID-19», — говорится в сообщении.
За минувшие сутки скончались четыре человека, заболевших новым коронавирусом. Общее число летальных исходов, связанных с COVID-19, возросло до 603.
Напомним, в стране с минувшего воскресенья не прекращаются массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По итоговым данным ЦИК Белоруссии, на них победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов.