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14.08.2020 17:19
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Полиция Белоруссии разыскивает основателя Telegram-канала NEXTA по делу о массовых беспорядках. В отношении него возбуждено уголовное дело

В отношении белорусского журналиста и создателя канала NEXTA возбудили дело по статье 293 УК Белоруссии (массовые беспорядки).

«МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 293 УК Республики Беларусь, разыскивается гражданин Путило Степан Александрович», — сообщает 14 августа NEXTA.

По статье за массовые беспорядки Путило может сесть в тюрьму на 15 лет.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Telegram-канал NEXTA, общее количество подписчиков которого во всех соцсетях составляет более полутора миллионов, рассказывает о протестной активности в республике. После выборов канал активно призывал белорусов участвовать в митингах. Путило проживает в Польше.

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Комментарии (14)

AndreyJA
ледоруб этому организатору.
Piter Pen
Основатель Telegram-канала NEXTA - в Польше находиться судя по тому что писалось ранее, то есть на территории не подконтрольной силовикам Лукашнеко, они годами его будут разыскивать....
Sulahit
Ищите ветра в поле)
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