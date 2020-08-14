Полиция Белоруссии разыскивает основателя Telegram-канала NEXTA по делу о массовых беспорядках. В отношении него возбуждено уголовное дело

В отношении белорусского журналиста и создателя канала NEXTA возбудили дело по статье 293 УК Белоруссии (массовые беспорядки).



«МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 293 УК Республики Беларусь, разыскивается гражданин Путило Степан Александрович», — сообщает 14 августа NEXTA.



По статье за массовые беспорядки Путило может сесть в тюрьму на 15 лет.



Официального подтверждения этой информации пока нет.



Telegram-канал NEXTA, общее количество подписчиков которого во всех соцсетях составляет более полутора миллионов, рассказывает о протестной активности в республике. После выборов канал активно призывал белорусов участвовать в митингах. Путило проживает в Польше.

