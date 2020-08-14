Петербуржец рискует попрощаться со свободой из-за преступного желания овладеть пожертвованиями для детей-инвалидов. Когда он совершал кражу, думал, что его никто не видит.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО 14 августа, главным героем внимательно изученной полицией записи с камеры видеонаблюдения в пассажирском терминале Пулково стал 38-летний житель Петербурга. На опубликованных кадрах видно, как он долго стоит рядом с напольным коробом с деньгами, затем берет его и уносит в комнату общего пользования. В попытке незаконно обогатиться его не оставила даже тяжесть ноши и мешающий переноске украденного громадный чемодан.

Оказавшись с ящиком наедине, он вскрыл его замок и забрал содержимое. При этом интересовали его только бумажные купюры, мелочь он не взял. В общей сложности ему достались более 34 тысяч рублей. Деньги собирала одна из общественных организаций социальной помощи детям-инвалидам и взрослым.



Дознанием линейного отдела МВД РФ в аэропорту Пулково в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

