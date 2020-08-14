На Старопетергофском трое иностранцев ранили ножами прохожего. Друг повез потерпевшего в полицию

После ножевого ранения в ногу приятель раненого петербуржца вызвал такси, усадил его в машину и велел водителю ехать к ближайшему отделению полиции. Оттуда его увезли в больницу.

Как сообщает ГУ МВД 14 августа, мужчину ранили около десяти часов вечера два дня назад у дома 19 по Старопетергофскому проспекту. Поводом стал случайный конфликт. С кровоточащей голенью друг пострадавшего усадил его в такси и привез к 205 дому по набережной Обводного канала. Там расположен 77 отдел полиции и ГИБДД Адмиралтейского района. Уже оттуда мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу.