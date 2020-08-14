Госдума РФ запросит у МИД, МВД и ФСБ данные о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы ФС РФ 14 августа поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты российского парламента направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР России о возможном наличии иностранного гражданства у депутатов.

Как напоминает официальный сайт законодательного органа страны, ранее Вячеслав Володин поручил запросить у ЦИК РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у некоторых депутатов.

Как отметили в пресс-службе, в ответе ЦИК России указывается, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы в ЦИК не имелось сведений о наличии иностранного гражданства у кандидатов, а после регистрации избранного кандидата депутатом Госдумы все вопросы, связанные с возможным приобретением им иностранного гражданства или вида на жительство, не входят в компетенцию избирательных комиссий.