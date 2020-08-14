Украденные в Купчино ортопедические матрасы на 14 млн нашли в подмосковном селе. Подозреваемому пришлось ехать в Петербург

Спустя полтора месяца после кражи груза фармацевтической компании во Фрунзенском районе Петербурга полиция нашла и матрасы, и предполагаемого вора. Товар он рассчитывал сбыть в Казахстане.

О поимке вероятного преступника «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД региона 14 августа. Нашли подозреваемого в поселке Дорохово Московской области, его доставили в Петербург и поместили в изолятор временного содержания. По версии следствия, в июле этого года он приехал на склад на улице Самойловой в Петербурге, показал поддельные документы экспедитора, погрузил в кузов матрасы, детские вещи и уехал. Всего товаров было более чем на 14 млн рублей. Украденное он надеялся сбыть в Казахстане, но не успел. Груз изьяли.