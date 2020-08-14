Умер мэр Каракаса, заболевший COVID-19

В Венесуэле скончался 70-летний мэр Каракаса Дарио Вивас. Он болел коронавирусом с июля.

О смерти сообщил в четверг генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб. «С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины», — цитирует 14 августа ТАСС запись генпрокурора в Twitter.

В Венесуэле зарегистрировано более 29 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 247 человек. 13 марта там был введён режим чрезвычайного положения, а 17 марта — карантин на всей территории страны.