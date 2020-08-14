FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
73.61р87.04р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
14.08.2020 11:12
Печать

10 сентября — онлайн-дискуссия «Private wealth/Private banking: последние тенденции рынка»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит экспертную онлайн-дискуссию на тему: «Private welth/Private banking: последние тенденции рынка для состоятельных»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

1. Завидная доля VIP-ов. Новое в регулировании private banking:

• новые банковские сервисы для VIP-клиентов;

• нефинансовые услуги банков;

• проблемы и решения.

2. Последние тенденции структурирования личных активов:

• денонсация СИДН с Кипром и Мальтой: последствия для личных капиталов;

• русские офшоры: за и против;

• закон о цифровых активах и вложения в криптовалюту.

3. Личное и корпоративное: как защитить совместный бизнес от семейных неурядиц партнеров:

• разводы бизнесменов;

• наследование доли в бизнесе;

• способы защиты семьи от бизнеса и бизнеса от семьи.

4. Законы для богатых:

• личная авиация и яхтинг;

• меценатство и филантропия;

• частные коллекции.

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — журналист, эксперт петербургского юридического рынка, тел.: +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний