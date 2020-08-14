10 сентября — онлайн-дискуссия «Private wealth/Private banking: последние тенденции рынка»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит экспертную онлайн-дискуссию на тему: «Private welth/Private banking: последние тенденции рынка для состоятельных»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
1. Завидная доля VIP-ов. Новое в регулировании private banking:
• новые банковские сервисы для VIP-клиентов;
• нефинансовые услуги банков;
• проблемы и решения.
2. Последние тенденции структурирования личных активов:
• денонсация СИДН с Кипром и Мальтой: последствия для личных капиталов;
• русские офшоры: за и против;
• закон о цифровых активах и вложения в криптовалюту.
3. Личное и корпоративное: как защитить совместный бизнес от семейных неурядиц партнеров:
• разводы бизнесменов;
• наследование доли в бизнесе;
• способы защиты семьи от бизнеса и бизнеса от семьи.
4. Законы для богатых:
• личная авиация и яхтинг;
• меценатство и филантропия;
• частные коллекции.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — журналист, эксперт петербургского юридического рынка, тел.: +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru